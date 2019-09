Precampionato Era Volleyball Project, primo test contro gli spezini di Laghezza

Primo test importante della stagione quello che vedrà in campo sabato 21 settembre, la formazione di Mister Dario Sansonetti contro il Volley Laghezza La Spezia. L’amichevole, si svolgerà presso il centro Dream Volley Pisa e sarà anticipata, alle ore 16, dalla presentazione ufficiale della squadra. Sarà sì un’amichevole, ma avrà già i toni di una partita importante, visto che le due squadre, saranno dirette avversarie in campionato. Altro confronto in programma sarà quello del “Tozzi Day” che si svolgerà il 28 settembre al “Palasport Matteoli”, presso gli impianti sportivi Bellaria di Pontedera. Qui, andrà in scena un triangolare che vedrà impegnate, oltre alla Lupi Estintori Pontedera, l’Arno Volley 1967 C.Franco PI e lo Zephyr Trading Valdimagra. Si continua poi, l’8 e l’11 ottobre, quando la formazione di Pontedera renderà le amichevoli prima con la trasferta a Castelfranco, e poi giocando a La Spezia.

Fonte: Ufficio Stampa Era Volleyball Project

