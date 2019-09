Scrilab Empoli in Sicilia per la finale di Corti in Cortile

Gli alunni dello SCRILAB dell’I.I.S. “G. Ferraris – F. Brunelleschi” di Empoli (FI), volano in Sicilia alla finale dell’ XI edizione del Festival Internazione del cortometraggio “Corti in Cortile” di Catania con “2 Gradi”.

“Ragazzi, acqua e tematiche ambientali.

Disagio, dubbi e timori si alternano al tentativo di trovare il giusto passo, nella giusta direzione.

La frase di Nelson Mandela come bussola: “L’acqua è democrazia” N. Mandela.”

Gli studenti con il loro filmato hanno voluto dare il loro contributo al problema dello spreco dell’acqua e più in generale dell’inquinamento.

Hanno raccontato il disagio di fronte a previsioni reali, ma decisamente apocalittiche. E il senso di impotenza che ne derivava. Ma soprattutto il timore che l’azione del singolo individuo, per quanto utile, non potesse, da sola, cambiare il corso degli eventi. Perché ci sono decisioni che non possiamo prendere da soli.

Lorenzo Avuri e Irene Sabatini, accompagnati dalle docenti Silvia Desideri e Sabina Spannocchi, presenzieranno alla finale il 20-21-22 settembre 2019 nella suggestiva cornice del Palazzo della Cultura di Catania.

Fonte: I.I.S. “G. Ferraris – F. Brunelleschi” di Empoli

