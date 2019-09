Scrivere il Medio Evo, progetto Centro Studi-It Cattaneo fa il bis nel Trevigiano

Il Progetto “ A scuola d’Archivio”, promosso dal Centro Studi sulla civiltà del Tardo Medioevo di San Miniato in collaborazione con l’IT 'C. Cattaneo', l’Archivio Storico del Comune, ha vinto, per la seconda volta, il I Premio del Concorso europeo “ Scrivere il Medio Evo” indetto dall’Antica Fiera di Santa Lucia di Piave (Treviso). Il merito di questo importante riconoscimento va agli studenti della classe 3 BT del Cattaneo che, con il loro professore di Lettere, Prof. Luca Danti, e il supporto della prof.ssa Elisabetta Camandona, hanno consultato i documenti dell’Archivio Storico del Comune di San Miniato su un tema che ha risvolti importanti anche nella contemporaneità, quello de “ La violenza e i ragazzi: dai documenti alla letteratura tra Medioevo e Modernità”, un interessante excursus sulle opere letterarie che hanno affrontato questo delicato problema, ma sempre a partire da quanto i documenti archivistici del Comune testimoniano relativamente al nostro territorio. Un impegno notevole, dunque, per studenti che non conoscono il latino, disciplina non presente nel loro corso di studi, ma i quali, con l’aiuto competente della responsabile dell’Archivio, Dott.ssa Laura Guiducci, e del loro insegnante, hanno progressivamente preso familiarità con la decodifica dei documenti tardomedievali. Grande soddisfazione quindi per il Preside, Prof. Alessandro Frosini, il corpo docente, i ragazzi che vedono largamente valorizzato il loro impegno, per l’Amministrazione Comunale, e per la Prof.ssa Laura Baldini, Presidente del Centro Studi Tardo Medioevo, che vede concretizzarsi l’impegno e la volontà di favorire un approccio interessante, per gli studenti, allo studio della Storia, e al tempo stesso una collaborazione costruttiva con le altre Istituzioni locali.

Fonte: Centro Studi sulla civiltà del Tardo Medio Evo

