Scuola materna di Cerretti, conclusi i lavori da 40mila euro

Sono stati completati prima dell’inizio del nuovo anno scolastico i lavori di manutenzione alla scuola materna di Cerretti. L'intervento ha interessato il solaio del piano terra della scuola che è stato rinforzato attraverso l'installazione di longherine metalliche ancorate alla struttura esistente. Questi lavori di manutenzione si sono resi necessari a causa del deterioramento all'intradosso del solaio in latero-cemento esistente causato dall’umidità. L’intervento ha riguardato i travetti in laterizio armato in quanto l'acciaio risultava essere corroso.

"I lavori sono stati eseguiti nella pausa estiva e il tutto si è concluso per l’inizio dell’anno scolastico. Notevoli gli investimenti che l’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione degli edifici scolastici del nostro territorio, oltre alla scuola di Cerretti infatti, anche quella elementare di S. Donato è stato oggetto di importanti lavori" afferma il sindaco di Santa Maria a Monte Ilaria Parrella. I lavori sono costati circa 40mila euro.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte