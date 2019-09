Premio 'San Matteo d'oro' al professor Antonio Natali: consegna dell'associazione culturale 'Arci di Castruccio'

Cerimonia molto partecipata Venerdì 20 Settembre nel Salone Mediceo del Convento Francescano di San Romano per il riconoscimento del premio " San Matteo d'oro" da parte dell' l'Associazione Culturale " Arco di Castruccio" al Prof. Antonio Natali, una personalità che ha ricoperto e che tutt'ora mantiene ruoli importanti nel campo dell'arte in quanto già Direttore del Museo degli Uffizi e direttamente protagonista dell'organizzazione del Museo dell'Opera del Duomo di Firenze, dunque uno storico di grande levatura, un uomo di vastissima cultura , dotato di una particolare sensibilità umana.

Dopo i saluti di Padre Valentino Ghiglia, del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana Eugenio Giani e del Sindaco di Montopoli Giovanni Capecchi, Marzio Gabbanini , Presidente dell' "Arco di Castruccio" ha sottolineato l'impegno dell'Associazione a diffondere una cultura popolare, cioè rivolta a tutti, con proposte di alto livello; inoltre ha ringraziato il Professore per la costante attenzione che ha sempre rivolto alle iniziative culturali del territorio, essendo stato ,più volte presente in prima persona per farci realmente godere della Sua particolare capacità di coinvolgere tutti, con vivacità, linguaggio chiaro, capace di avvicinare chiunque al mondo dell'arte.

Antonio Guicciardini Salini, Presidente onorario dell'Associazione ha tracciato il profilo culturale e professionale del Professore, che non solo ha diretto importanti musei, ma ha scritto anche numerosissimi libri sulla pittura e la scultura e ha curato mostre d'arte in tutto il mondo. In particolare ha sottolineato il Suo ruolo di "Amico della Provincia" che definisce la parte sana dell'Italia.

Il Vescovo di San Miniato Mons. Andrea Migliavacca ha consegnato il premio e ha avuto parole di elogio non solo per il Professore ma anche per il lavoro che tutti i componenti dell' "Arco di Castruccio" svolgono per la promozione della cultura.

Alla fine il Prof. Antonio Natali ha presentato una breve relazione , a dir poco coinvolgente, sull'importanza di "Educare all'Arte". Un lunghissimo, appassionato applauso ha chiuso la serata

