Il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria ha disposto la sospensione immediata per quattro poliziotti penitenziari al carcere Ranza di San Gimignano. Quindici agenti, invece, sono destinatari di un provvedimento di interdizione da parte dell'autorità giudiziaria e anche di doverose valutazioni disciplinari.

Al centro c'è un caso avvenuto tra le mura del carcere nell'ottobre del 2018: un episodio di pestaggio ai danni di un detenuto di origine tunisine avvenuto proprio a San Gimignano. Agli agenti in servizio è contestato anche il reato di tortura. La sospensione e le indagini sono state disposte dal Dap, informato dalla Procura della Repubblica di Siena, la quale sta indagando sulla vicenda.

Stando a quanto riporta La Repubblica, il detenuto non ha mai denunciato il pestaggio e ha rifiutato di farsi visitare dai medici, probabilmente per paura. Il quotidiano racconta alcuni dettagli della dinamica dell'avvenimento: alla vittima sarebbero stati abbassati i pantaloni, sarebbe caduta e in quel frangente sarebbe stata picchiata. L'uomo, come detto, non ha denunciato, a farlo sono stati altri detenuti.

Questi hanno raccontato al quotidiano di esser stati a loro volta picchiati perché sorpresi a spiare il pestaggio. Inoltre avrebbero udito frasi denigratorie o, in alcuni casi, razziste nei confronti della vittima delle percosse. Le immagini delle telecamere sarebbero state d'aiuto agli inquirenti, mentre gli agenti indagati sarebbero nei guai anche per aver cercato di seppellire le prove. Dall'inchiesta emerge che potrebbe trattarsi di un episodio non isolato.

