I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 13:30 in via Diotisalvi a Pisa per l'incendio di un'auto. Per cause di natura elettrica il vano motore di una Mercedes ha preso fuoco. Non ci sono danni a persone.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

