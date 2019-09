Botte per le figlie segregate e promesse come spose in cambio di denaro: arrestato

Aveva già venduto le sue due figlie per sposarle con cugini da lui prescelti: un bosniaco di etnia rom è stato arrestato dalla polizia di Pisa dopo aver picchiato, maltrattato e segregato le giovani, una di queste da poco maggiorenne. Il reato è quello di induzione al matrimonio, introdotto dal codice rosso, entrato in vigore questa estate. È la prima ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita in Italia. Calci, pugni, taglio di capelli, segregazione nella roulotte, giornate passate con pane e acqua come pasto. Le punizioni servivano a non far frequentare alle figlie i fidanzati che aveva già scelto con una trattativa in denaro.

Tutte le notizie di Pisa