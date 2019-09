Cristina Giachi eletta nel consiglio direttivo di Anci Toscana

La vicesindaca di Firenze Cristina Giachi è stata eletta nel consiglio direttivo di Anci Toscana. Lo ha deciso l'assemblea dell'associazione regionale dei Comuni, tenutasi questa mattina a Palazzo Vecchio.

Laureata in giurisprudenza nel ’94 col massimo dei voti ha preso il titolo di dottore di ricerca nel 2000 all’Università di Padova. Si è specializzata nello studio dei diritti antichi e e dal 2001 lavora nell’Ateneo fiorentino, prima come ricercatrice, e dal 2011 come professoressa associata di Istituzioni di diritto romano. É vicesindaca di Firenze dal 2014 e presidente della commissione istruzione, politiche educativa ed edilizia scolastica dell’Anci nazionale.

“Sono orgogliosa e grata per esser stata eletta di nuovo, nel consiglio direttivo di Anci Toscana – ha dichiarato - ringrazio il sindaco Biffoni per la fiducia e tutto il direttivo e il direttore Simone Gheri per il bel lavoro di squadra che abbiamo fatto in questi anni. L’associazione dei comuni è davvero il momento in cui si raccolgono le istanze dei cittadini, e si ha l’opportunità di metterle a sistema favorendo la crescita di un territorio bello e ricco di opportunità come la Toscana. Sarò felice di lavorare insieme a tanti colleghi e colleghe ad una sempre maggiore presenza dei comuni nelle scelte politiche della regione e del paese”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze