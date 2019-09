Fi-Pi-Li, nuovi lavori: cantieri a Empoli, Montelupo e Ginestra

Sulla Firenze Pisa Livorno per lavori di adeguamento e messa in sicurezza l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha previsto:

la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Empoli Est e Ginestra F.na in direzione Firenze dalle ore 22.00 del 25/09/2019 alle ore 06.00 del 26/09/2019;

le chiusure delle rampe in ingresso degli svincoli di Empoli Est e Montelupo in direzione Firenze dalle ore 22.00 del 25/09/2019 alle ore 06.00 del 26/09/2019;

la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Empoli Est e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze, dalle ore 22.00 del 26/09/2019 alle ore 06.00 del 27/09/2019;

la chiusura delle rampe in Ingresso degli svincoli di Empoli Est e Montelupo in direzione Firenze dalle ore 22.00 del 26/09/2019 alle ore 06.00 del 27/09/2019;

la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Ginestra F.na e Montelupo in direzione Mare dalle ore 01.00 del 27/09/2019 alle ore 04.00 del 27/09/2019;

la chiusra della rampa in ingresso dello svincolo di Ginestra in direzione Mare

dalle ore 01.00 del 27/09/2019 alle ore 04.00 del 27/09/2019.

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

