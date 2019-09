Italia Viva, i comitati per Renzi ci sono ma gli iscritti latitano

È passata una settimana dall'addio di Matteo Renzi dal Pd e in questa frenetica stagione politica cominciata con la mossa di Salvini di lasciare il governo c'è tempo per altri scossoni nell'assetto nazionale. Nonostante 7 giorni siano pochi, per Renzi, abituato a decisioni prese in breve tempo, è già tempo di fare bilanci sul territorio per il lancio del nuovo soggetto politico Italia Viva. Un partito nato da due interviste, su Repubblica e sul Giornale, creatosi prima come gruppi parlamentari alla Camera e al Senato e solo in seguito chiamato a raccogliere consensi sul territorio.

Proprio per questo i Comitati di Azione Civile sono già (da tempo) mobilitati sul territorio, a fortune alterne, stavolta con un vero scopo: rinforzare Italia Viva. Andiamo a esaminare quelli tra l'Empolese Valdelsa e il comprensorio del cuoio. Ad esempio a Empoli ce ne sono due, ma al momento senza ancora il numero minimo di 5 iscritti. Ad esempio il comitato Azione Civile per Empoli fondato dal consigliere comunale di Questa è Empoli Lorenzo Ancillotti, al momento anche unico iscritto. Oppure Italia Viva Empoli, nato da Giuseppe Troilo, fermo a due membri.

Rimanendo nell'Empolese Valdelsa, troviamo Azione Civile Montespertoli, con 3 membri, e Ritornoalfuturovaldelsa, che conta 6 membri. Fuori dal circondario e dentro il comprensorio del cuoio, il comitato civico Democrazia Montopoli a nome di Luigi Susini è a quota 6 membri, Europa Santa Croce a nome Giulia Cioffi (5 partecipanti) e Crescita San Miniato che unisce Santa Croce con San Miniato, a nome Martina Guarnacci (6 partecipanti).

Altrove c'è bisogno di trasferirsi, ad ovest, verso Pontedera, a nord verso Altopascio, a est verso Firenze, a sud verso Siena. La partecipazione, almeno virtuale, è per il momento ferma. Saranno forse i fatti a convincere gli elettori a seguire la creatura dell'ex premier, per il momento la partecipazione 'richiamata' dall'alto è al palo.

SULLA SCELTA DI RENZI SI BASA IL SONDAGGIO DI GONEWS.IT, CLICCA PER VOTARE

Nuovo partito di Renzi, che ne pensi? Grave errore per la sinistra

Mossa giusta per il futuro Vota

Elia Billero

Tutte le notizie di Empolese Valdelsa