Lavori rete idrica a Firenze: zone sospese dal servizio

Informiamo i cittadini del Comune di Firenze che, causa lavori di rinnovo della rete idrica, dalle ore 9.00 di martedì 24 settembre sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via del Parione (tratto da via del Parioncino a via della Vigna Nuova) e via della Vigna Nuova (civici 13-19 nero e 57-97 rosso; 16-26 nero e 52-88 rosso).

La situazione tornerà a normalizzarsi con gradualità nel corso del primo pomeriggio.

In caso di condizioni meteo avverse, l’intervento potrà essere rinviato al primo giorno utile successivo.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questi lavori creeranno loro.

Fonte: Publiacqua

