Lorenzo Pescini nuovo direttore amministrativo Asl Toscana Centro

È Lorenzo Pescini il nuovo direttore amministrativo dell’Azienda USL Toscana centro e dopo essere stato nominato dal direttore generale Paolo Morello Marchese, stamattina ha firmato il contratto.

Pescini è nato a Firenze nel 1968, è laureato in Economia e Commercio ed abilitato come dottore Commercialista e Revisione Legale, ha conseguito un Master di II livello in Management Sanitario. Dopo importanti esperienze in aziende, sia private sia italiane che internazionali, nel 2001 approda in Sanità ricoprendo ruoli dirigenziali presso le Aziende Ospedaliere Universitarie Meyer e Careggi fino a diventare nel 2011 direttore amministrativo dell’allora ASL 1 di Massa e Carrara e a seguire direttore del Bilancio Sanitario della Regione Toscana. Dopo aver svolto il ruolo di Key Account Manager in Estar, dal 2016 è stato direttore Amministrativo dell’AOU di Sassari, per poi essere nominato nel 2019 Commissario Straordinario dell’Azienda ospedaliera “Santa Maria” di Terni.

Pescini sarà al lavoro nell’Azienda USL Toscana centro dal prossimo martedì 1 ottobre.

Fonte: Asl Toscana Centro

Tutte le notizie di Firenze