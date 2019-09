Operazione 'rastrelliere pulite': 113 rimozioni nel Quartiere 2 di Firenze

Stamani la task force composta da agenti di Polizia Municipale, personale di Alia e di Avr è tornata in azione nel Quartiere 2 effettuando la pulizia straordinaria con lavaggio e raccolta rifiuti alle rastrelliere cittadine. L’intervento di ieri segue quello analogo che ha interessato, il 16 settembre, altre strade della circoscrizione.

Complessivamente sono stati 113 le rimozioni effettuati tra relitti e biciclette che non sono state spostate nonostante i cartelli di avviso collocati in corrispondenza delle rastrelliere interessate e le comunicazioni effettuate.

Si ricorda che in caso di rimozione di un mezzo funzionante, il proprietario può recarsi per il recupero alla depositeria di via Allende dove gli viene contestato un verbale da 43 euro. Dopo il Quartiere 2 sarà la volta del Quartiere 3 (ottobre) e poi, uno per mese, il Quartiere 4, il Quartiere 5 e il Quartiere 1 (con due operazioni distinte sulla zona extracentro e su quella centrale).