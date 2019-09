Prende a pugni ventenne sul treno, poi aggredisce passeggero e poliziotti: arrestato a Empoli

Una donna è stata picchiata alle prime luci dell'alba di quest'oggi su un convoglio proveniente da Firenze e diretto a Piombino, momentaneamente fermatosi a Empoli. Le volanti della polizia sono salite sul regionale 3103 e hanno visto la giovane che era stata presa a pugni con violenza da un uomo. Dopo la chiamata al 118, è stato rintracciato l'aggressore, che si è ribellato agli agenti. Con l'arrivo dei carabinieri è stato possibile fermarlo e condurlo in caserma. Anche il breve viaggio in auto fino in commissariato non è stato semplice, per cui è stato necessario per gli agenti spruzzare dello spray al peperoncino per fermare l'aggressore.

L'identificazione: l'uomo è un 25enne nigeriano, F.M. le iniziali, senza fissa dimora e non in regola con il permesso di soggiorno. A suo carico c'erano precedenti per reati contro la persona e per spaccio di stupefacenti. In seguito è stato trasferito in ospedale per calmarlo. Gli accertamenti hanno determinato l'intossicazione da alcool.

La ragazza aggredita è una nigeriana di 20 anni, sprovvista allo stato di documenti. La prognosi a seguito delle ferite è di 30 giorni per fratture allo sterno. Non è stato possibile interrogarla per le condizioni di salute. La testimonianza dei passeggeri del convoglio parla di lei stretta al collo e poi presa a pugni nonostante avesse perso i sensi. Un passeggero intervenuto per difenderla si è beccato anch'egli dei colpi e ferite dichiarate guaribili in 10 giorni.

F.M. è stato arrestato per doppia aggressione con lesioni, forzato arresto del treno dal quale si rifiutava di scendere, danneggiamento della volante e resistenza e insulto ai poliziotti. Domattina ci sarà l'udienza penale per direttissima.

