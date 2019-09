Trovato con la droga e un portafoglio rubato, arrestato alla stazione di Pisa

Ieri sera a Pisa, in zona stazione centrale, è stato arrestato un 39enne marocchino per spaccio dopo essere stato scoperto a cedere un grammo di marijuana a un connazionale, quest'ultimo segnalato in prefettura. Addosso all'uomo i carabinieri di Pisa assieme ai colleghi del battaglione 'Toscana' di Firenze e all'unità cinofila antidroga di San Rossore sono stati trovati 2 grammi ulteriori e un portafoglio risultato rubato a una giovane del posto. L’arrestato è stato trattenuto all’interno delle camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo previsto nella mattinata odierna davanti al Tribunale di Pisa.

