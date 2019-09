Agli esami di guida con auricolare e telecamera: denunciato lui e il complice

La polizia stradale di Firenze ha denunciato due uomini che, nei giorni scorsi, si erano presentati presso gli uffici della Motorizzazione Civile per sostenere i quiz della patente senza avere studiato. I furfanti, di 38 e 30 anni, l’uno originario dell’India e l’altro del Pakistan, si erano attrezzati di tutto punto, con auricolare, trasmettitore e videocamera del telefonino, in modo da farsi suggerire le risposte esatte da un complice piazzato all’esterno. Loro non sapevano che, mischiati tra i candidati, vi erano pure quelli della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polstrada della Toscana, lì appostati per monitorare la situazione.

I poliziotti hanno notato i due provvedendo, al termine delle loro prove, a pedinarli per cercare di scovare anche i complici. In questo modo sono riusciti ad acciuffare un senegalese di 39 anni che, alla fine degli esami, si era incontrato con il pachistano che era in combutta con lui. I poliziotti hanno sequestrato all’uomo auricolare, telefonini, ricevitore e 700 euro in contanti, pattuito tra i due come compenso per l’aiuto ricevuto. Stessa sorte è toccata all’indiano che, vistosi scoperto, ha ammesso il suo tarocco, fornendo poi agli investigatori notizie utili a scoprire il suo complice, che ormai ha le ore contate.

Fonte: Polstrada Firenze

