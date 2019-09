Stella: "Parchi pubblici vanno chiusi durante allerte meteo, sfiorata tragedia"

"Ormai è sempre la stessa storia che si ripete, basta un rovescio meteorologico e a Firenze cadono alberi e rami. Anche ieri miracolosamente si è evitata la tragedia: un albero è caduto al Giardino dell'Orticoltura, e per un soffio non ha colpito due ragazzine di 13 anni che stavano nei pressi di una panchina. Mi sembra evidente che occorra cambiare registro: il Comune deve prevedere la chiusura automatica di giardini e parchi pubblici ogniqualvolta vengono emesse allerte meteo per temporali forti, come nel caso in questione". Lo chiede il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

"La nostra città - sottolinea Stella - ha un patrimonio notevole di piante e alberi, che però stanno invecchiando, molte sono malate e perciò pericolose. Non è un caso che sempre più spesso, quando piove o tira vento, si deve fare la conta degli alberi caduti. Chiediamo all'Amministrazione comunale di abbattere con urgenza tutte le piante a fusto malate o pericolanti che ci sono in città, prima che si verifichi nuovamente una disgrazia come quella del 2014, quando una bimba di 2 anni e sua zia vennero uccise da un grosso ramo staccatosi da un bagolaro al Parco delle Cascine".

Fonte: Segreteria Vicepresidente del Consiglio Regionale Marco Stella

