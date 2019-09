Erasmusplus, al via il progetto Viral

Al via il secondo evento di insegnamento e formazione del progetto cofinanziato dalla Comunità Europea "V.I.R.A.L. for Local Communities" nell’ambito del programma Erasmus+, ideato e coordinato da Carla Sabatini di NKey srl, azienda di consulenza informatica e formazione di Santa Croce sull’Arno e che vede coinvolti altri 3 paesi europei, Polonia, Grecia, Romania e l’Università per Stranieri di Perugia.

Il progetto ha come fine quello di creare un tool kit contenente il materiale didattico e formativo per l’introduzione della tecnologia del 360° in programmi di educazione degli adulti nell’arco di tutta la vita convinti che l’utilizzo di video in realtà virtuale possa rappresentare uno strumento quanto mai efficace e stimolante. Il tool kit comprenderà le istruzioni per la realizzazione di video in realtà virtuale, nonché gli strumenti didattici per il loro utilizzo, e verrà messo gratuitamente a disposizione di tutte le associazioni, scuole o enti che si occupano di educazione e formazione degli adulti nei paesi e nelle città di piccole e medie dimensioni di tutta Europa. Il tool kit e l’uso della realtà virtuale saranno particolarmente utili là dove i problemi di integrazione sono maggiormente sentiti.

Lunedì pomeriggio i partecipanti all’incontro sono stati salutati dall’assessore ai servizi culturali ed educativi Elisa Bertelli e dalla responsabile dei servizi culturali del Comune di Santa Croce sull’Arno Antonella Strozzalupi. Nell’occasione sono stati mostrati i primi video pilota realizzati presso la sede della Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno grazie alla collaborazione del suo presidente, dei volontari e dei medici, e il “VR Test Point” che verrà allestito a breve nella sala reception della Biblioteca “Adrio Puccini” e che permetterà la visione dei video in realtà virtuale a chiunque desideri provare questa esperienza immersiva. Nel corso dell’intera settimana i partecipanti all’incontro sono impegnati nei lavori per la messa a punto del “manuale di istruzioni” per la realizzazione di video in realtà virtuale e la loro pubblicazione. Nella prossima primavera il tool kit sarà presentato e testato in tutti i paesi partner attraverso conferenze, seminari e partecipazioni a fiere del settore. La fine del progetto è invece prevista nel 2021 ad Atene, con un grande evento conclusivo al quale prenderanno parte anche gli insegnanti e i discenti che hanno contribuito alla sperimentazione.

Tutto il materiale già disponibile può essere visto sul canale youtube https://viral.nkey.it/video mentre l’intero progetto VIRAL può essere seguito sul nostro sito ufficiale https://viral.nkey.it/.

Fonte: Ufficio Stampa

