Etichette ingannevoli, sequestrati oltre 4mila alimenti con ingredienti di origine animale

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del NAS di Firenze, nel proseguire l’attività di contrasto all’importazione illecita di farmaci ed alimenti etnici, hanno concluso gli accertamenti in un deposito di una società di import-export di generi alimentari in via Fratelli Cervi a Campi Bisenzio. Il risultato è stato la denuncia a piede libero di un cinese di 59 anni per aver importato contro la legge prodotti alimentari di origine animale dalla Cina.

Sono state sequestrate 4.413 confezioni di alimenti con indicazioni ingannevoli in etichetta circa la presenza vietata di ingredienti di origine animale (bevande, ghiaccioli e biscotti a base di latte, pasta contenente prodotti carnei) illegalmente importati dalla Cina. Gli alimenti sequestrati hanno un peso complessivo di 1.650 kg. e un valore di euro 15.000 circa.

