Dopo un permesso premio, lo scorso 26 agosto, non era rientrato in carcere dove stava scontando una condanna a seguito di un cumulo di pene. In manette con l’accusa di evasione è finito un fiorentino di 47 anni. La polizia lo ha rintracciato nella tarda mattinata di sabato nei pressi del Centro Commerciale di Gavinana.

