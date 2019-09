Festa Europea delle Lingue alla scuola Spinelli di San Giusto

Festa Europea delle Lingue 2019 giovedì 26 settembre dalle 17 alla scuola Spinelli di San Giusto (via Neruda, 1), organizzata dall’Istituto comprensivo Altiero Spinelli di Scandicci con il patrocinio del Comune di Scandicci, in collaborazione con Harding University. La Festa Europea delle Lingue è proclamata dal Consiglio d’Europa. In programma Flash mob dei bambini della Pertini che cantano “Song for the climate”, la presentazione del nuovo progetto lingue 2019/2020, l’esperienza Erasmus docenti, le esibizioni degli alunni della Campana, della Mirò e della Spinelli che cantano in inglese e in francese, il racconto dell'esperienza della borsa di studio all'estero offerta dal Rotary Club di Scandicci, la presentazione dell'iniziativa "English for pasta" in collaborazione con Harding University, e infine la consegna dei diplomi agli alunni che hanno superato gli esami di Certificazione Europea KET (inglese), DELE (spagnolo) e DELF (francese) nella sessione 2019 .

“L’Istituto comprensivo scolastico Spinelli nel corso degli anni ha investito molte energie e risorse per creare nuove opportunità per tutti gli alunni, al fine di potenziare la conoscenza e l’apprendimento delle lingue straniere – dicono i promotori - Crediamo che oltre ad essere un’occasione di esperienza molto importante per i nostri ragazzi, sia anche una necessità sentita per prepararli, in quanto cittadini europei, ad un futuro in cui non esistano più barriere linguistiche e siano consapevoli e allo stesso tempo integrati nelle diverse realtà culturali che offre l’Europa. Il nostro progetto d’Istituto prevede lezioni curricolari con insegnanti madrelingua di inglese, francese e spagnolo nella scuola secondaria e lezioni di madrelingua inglese nella scuola primaria e dell’infanzia, diplomi di certificazione internazionale, laboratori pomeridiani di potenziamento di inglese, francese e spagnolo, lezioni di alcune materie in lingua straniera (CLIL), scambi e incontri tra le famiglie dei nostri alunni e gli studenti americani della Harding University, una borsa di studio per l’apprendimento della lingua inglese all’estero, Summer Camp con tutor madrelingua e viaggi studio all’estero. La scuola inoltre è centro di formazione per gli insegnanti sulla metodologia CLIL”.

