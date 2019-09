Gli interventi della protezione civile per il maltempo a Calenzano

Tra le 12 e le 14 sono caduti 50mm di acqua alle Croci, 57,2 mm a Calenzano. Gli interventi hanno riguardato tutto il territorio. Il più consistente è stato a Le Croci, in via di Montemaggiore, dove la VAB ha rimosso una piccola frana.

Non ci sono stati particolari problemi nel centro cittadino, dove domenica la VAB aveva pulito pulite le caditoie. In alcuni sottopassi l’acqua defluiva lentamente, ma l’unico ad essere stato chiuso è quello di Via Baldanzese.

La VAB è intervenuta anche per piccoli allagamenti: in un appartamento sotterraneo a Carraia, dove è stata tolta l’acqua e in un negozio di via Giusti, dove sono state rimosse le grate delle caditoie. Operazione che ha limitato i danni ma che non è bastata a fermare completamente l’acqua, a causa dell’intensità della pioggia.

