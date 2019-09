Its Mita, ancora aperte le iscrizioni alle selezioni di 5 corsi per professionisti Moda

Sono cinque i corsi in programma all’Istituto Tecnico Superiore MITA Academy, con sede nel Castello dell’Acciaiolo, a Scandicci. Si tratta di corsi altamente professionalizzante dedicati alle professioni tecniche per la moda: i percorsi formativi sono per giovani diplomati con età compresa tra i 18 e i 29 anni. L’Its MITA è l’Istituto Tecnico Superiore della Regione Toscana nato per dare ai giovani opportunità di lavoro altamente qualificato nel settore made in Italy.

I cinque Corsi del Biennio 2019-2021, GLAM (scadenza per le domande il 7.10), ETIC (scade il 10.10), MI-SHOES (10.10), LAND (18.10) e MITA ENGINEERING 2 (anche l'iscrizione a questo corso scade il 8.10), prevedono quattro semestri per un totale di ore 2000 di cui ore 800 di stage. La Fondazione ITS MITA Academy opera grazie al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e alla Regione Toscana POR FSE 2014-2020. I Corsi GLAM, ETIC e MI-SHOES sono inseriti nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Tutti i bandi e i relativi allegati sono scaricabili dal sito di MITA Academy: www.mitacademy.it .

Il Corso GLAM, acronimo di Glamour Leather Accessories Mita, forma la figura di Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il settore moda, che prevede da un lato l’introduzione dei dettami della Industria 4.0 e della digitalizzazione dei processi e dall’altro il recupero di una manualità artigianale, che permette la realizzazione di prodotti ed accessori pelle di gamma medio/alta. Le attività d’aula si svolgono prevalentemente nell’ex Istituto per Geometri, a Piancastagnaio (Siena).

Il Corso ETIC, acronimo di Evolution Textile Italian Competences, forma il Tecnico superiore di processo e prodotto di filatura, nobilitazione e controllo qualità per il settore tessile-abbigliamento-moda. Il profilo coniuga l’innovazione in ambito tessile alla storia e tradizione presente nel territorio del distretto pratese. Il tecnico ha conoscenze sui processi produttivi ed è in grado di gestire un progetto (tempi, attività, risorse). Il Corso ETIC è realizzato in collaborazione con la Fondazione ISYL e la Fondazione ITS TAB. Le attività d’aula si svolgono prevalentemente nella sede dell’Istituto T. Buzzi e nella sede del PIN-Polo Universitario Città di Prato (Prato).

Il Corso MI-SHOES propone la figura di Tecnico superiore di processo prodotto comunicazione e marketing per il settore calzature – moda, fortemente connotata dai principi dell’Industria 4.0 e da elementi di ricerca innovativa nella modellazione e prototipazione del prodotto calzaturiero. Le attività d’aula si svolgono prevalentemente nella sede della Fondazione ITS MITA “Castello dell’Acciaiolo” a Scandicci (Firenze) e presso la sede di Po.Te.Co. (Polo Tecnologico Conciario) a Santa Croce sull’Arno (PI).

Il Corso LAND, acronimo di Leather and Dress, introduce tematiche innovative legate allo sviluppo dell’abbigliamento in pelle. Il percorso quindi forma figure tecniche in grado di sviluppare e implementare le tecniche di progettazione, prototipazione e industrializzazione nell’ambito dell’accessorio, principalmente borsa, ma anche dell’abito e del capo spalla in pelle. Le attività d’aula si svolgono prevalentemente nella Sede della Fondazione ITS MITA, “Castello dell’Acciaiolo” a Scandicci (Firenze).

Il Corso MITA ENGINEERING 2 propone la figura di tecnico evoluto, esperto di Cad e nuove tecnologie digitali, specializzato sui prodotti moda. Si tratta di un tecnico modellista ingegnerizzatore, che analizza il prototipo in tutte le sue sfaccettature. La figura si inserisce in Industria 4.0 per Cad specializzati e macchine da taglio. Le attività d’aula si svolgono prevalentemente nella Sede della Fondazione ITS MITA “Castello dell’Acciaiolo” a Scandicci (Firenze).

Per Informazioni: 055.9335306, info@mitacademy.it , www.mitacademy.it .

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

