Maximulte da 5mila euro, continua la lotta all'abusivismo commerciale

Oltre 2.300 articoli sequestrati e tre maximulte da 5.000 euro. È questo il resoconto dell’attività mirata effettuata della Polizia Municipale di Firenze contro l’abusivismo commerciale la scorsa settimana. Gli agenti del Reparto Antidegrado hanno controllato varie zone del centro fra cui piazza Duomo, piazza Stazione, Por Santa Maria, via de’ Pecori e piazza Santa Croce. Complessivamente sono stati sequestrati 2.324 soprattutto bigiotteria, accessori per telefonia e poster, per la stragrande maggioranza abbandonati a terra da venditori in fuga. Tre invece sono stati colti sul fatto mentre offrivano la merce ai passanti: per loro è scattata la maxi sanzione 5.000 euro per la violazione della legge regionale sul commercio. Uno dei tre inoltre è stato anche denunciato perché risultato non in regola con le leggi sull’immigrazione.

