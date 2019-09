Nasconde 16 ovuli di cocaina nella scarpa, 24enne arrestato

Nella serata di ieri, i carabinieri di Firenze-Peretola, nel corso di un servizio di controllo del territorio, in via Pistoiese hanno notato un cittadino nordafricano che viaggiava a bordo di una bicicletta con fare sospetto. Per eludere il controllo, si toglieva una scarpa lanciandola a bordo strada, tentando poi di allontanarsi sempre con il velocipede. I militari operanti lo hanno raggiunto e bloccato recuperando la scarpa al cui interno vi erano nascosti sedici ovuli di cocaina, per un peso complessivo di 11 grammi. Si tratta di C.A.A., 24enne marocchino, senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine, che è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arrestato verrà giudicato nella mattinata odierna per direttissima.

