Rapinano smartphone a un passante a Pisa, arrestati

Un 39enne tunisino e una macedone 34enne sono stati arrestati ieri sera dai carabinieri di Pisa e del battaglione Toscana di Firenze. L'uomo ha minacciato un passante in via Gramsci a Pisa con un coltello, intimandogli di consegnargli il cellulare e schiaffeggiandolo al volto. La compagna ha portato via lo smartphone con violenza. I carabinieri, allertati dal rapinato, sono subito intervenuti e hanno fermato l'uomo. Dopo le manette entrambi sono stati trasferiti agli arresti domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria.

