Terremoti d'Italia, una mostra a Firenze

La Città Metropolitana di Firenze con la sua Protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e con la partecipazione di Comune di Firenze e Regione Toscana, nell'anno in cui ricorrono i cento anni del terremoto di Vicchio del 19 Giugno 1919, presenta a Firenze la mostra itinerante "Terremoti d’Italia" che sarà allestita a Firenze, in una tensostruttura in Piazza Vittorio Veneto, dal 10 ottobre al 3 novembre 2019.

Si tratta di un'importante occasione per conoscere i terremoti dal punto di vista scientifico, indagandone le diverse modalità di osservazione e misura ed approfondendone gli effetti e i rischi connessi.

Nella prima parte della mostra viene effettuata, attraverso brevi testi, fotografie, prime pagine di quotidiani e sismogrammi, una disamina degli eventi sismici più importanti che hanno interessato il nostro Paese. Facendo tesoro della memoria degli eventi sismici del passato, viene

quindi approfondita la conoscenza del fenomeno fisico, degli strumenti utilizzati per misurarne la forza, dei comportamenti da adottare in situazioni di rischio e delle soluzioni tecnologiche grazie alle quali è possibile ridurre la vulnerabilità delle costruzioni.

Il percorso della visita e il contestuale processo di apprendimento, si concludono con un passaggio maggiormente esperienziale. Verranno infatti installate due tavole vibranti, appositamente progettate per simulare il movimento sismico, che permettono ai visitatori di vivere, in sicurezza, l’esperienza del terremoto e di osservarne da vicino gli effetti.

La mostra, ad ingresso gratuito per tutti, sarà visitabile dal 10 ottobre 2019 al 3 novembre 2019 con orario 9-13 e 14-18 e sarà guidata da accompagnatori formati che affronteranno i vari temi con un linguaggio semplice e una vasta tipologia di contenuti.

Al fine di organizzare al meglio le visite delle scolaresche si chiede di prenotare l’ingresso. Si può inviare una mail a protezionecivile@cittametropolitana.fi.it specificando il numero degli alunni, il giorno e l’orario (tempo della visita circa un'ora).

Per informazioni consultare anche il canale youtube del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile: https://youtu.be/yRNxAUcgdNE

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

