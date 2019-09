Il figlio di Bossi non paga la cena in ristorante: denunciato

Il figlio di Umberto Bossi, Riccardo, 40 anni, sarebbe andato via da un ristorante fiorentino lasciando da pagare il conto di 66 euro di una cena per due persone. È stato denunciato La stampa locale (La Nazione e Corriere Fiorentino) ne dà notizia, ripercorrendo cos'è accaduto lo scorso sabato sera. Il primogenito del 'Senatur' sarebbe stato rintracciato in un residence dove Bossi soggiornava grazie al numero di telefono dal quale era stata fatta la prenotazione in ristorante. Dopo la cena Bossi se ne sarebbe andato via dicendo che sarebbe andato a prelevare denaro a un bancomat dopo che la sua carta non aveva funzionato per il pagamento nel locale.

