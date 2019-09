Laboratori per persone con disabilità al via con Sds Pistoiese

Con l'inizio di settembre sono ripresi i laboratori del periodo autunno-inverno-primavera rivolti a persone con disabilità, residenti nei territori comunali di competenza della Società della Salute Pistoiese. Sedi dei laboratori sono lo spazio incontri "La Fabbrica delle Emozioni" a Pistoia e l'Emporio sociale di Quarrata.

"Il progetto, che ha preso il via nel novembre del 2018 e terminerà alla fine del 2020, consiste in specifiche attività per adulti, minori e giovani ancora inseriti nel sistema scolastico, con disabilità psicofisica o plurima, anche grave, in carico ai Servizi sociali e che non frequentano i centri diurni – spiega la presidente della SdS Anna Maria Celesti –. Particolarità di questa iniziativa è la coprogettazione fra la Società della Salute Pistoiese e alcune cooperative sociali, che gestiscono i laboratori con proprio personale, in stretta relazione con noi".

Gli utenti - Attualmente sono 12 i minori e 16 gli adulti iscritti ai laboratori in programma da qui alla primavera prossima: i primi saranno impegnati in attività per tre giorni la settimana, per un totale di 7 ore e mezza, per gli adulti si svolgeranno nell'arco di quattro mattinate, per 25 ore complessive a settimana. I laboratori per i minori sono finalizzati a favorire la socializzazione e, comunque, il miglioramento del benessere individuale, e sono incentrati su attività manuali, ludiche e artistico espressive. Per gli utenti adulti, compresi fra i 20 e i 50 anni di età, le attività hanno come obiettivo principale l’acquisizione di competenze trasversali ma anche di abilità pratiche.

Laboratori per adulti - Tre sono i laboratori per adulti, gestiti da operatori delle 2 Cooperative Arké e Gli Altri, presso la Fabbrica delle Emozioni: bigiotteria, musica e teatro. Fondamentale nei primi mesi di esperienza il lavoro di collaborazione che ha unificato gli obiettivi: il risultato è stata la realizzazione dello Studio Teatrale “Un altro luogo, un altro tempo”, messo in scena venerdì 28 giugno 2019 allo Spazio Melos: una sorta di prova generale prima dello spettacolo conclusivo, che verrà riproposto entro la fine di quest'anno.

A Quarrata si è svolto e continuerà a tenersi, tre giorni la settimana, il laboratorio di agricoltura, gestito dagli operatori della Cooperativa Gemma e della Cooperativa L’Orizzonte: gli ospiti si sono occupati di semina, coltivazione e messa a dimora di ortaggi e verdure di stagione, cura e manutenzione del giardino.

Laboratori per adolescenti e minori - Alla Fabbrica delle Emozioni si sono svolte anche le attività del laboratorio rivolto agli adolescenti, due pomeriggi la settimana. Il progetto si è incentrato principalmente su attività esterne al centro, rivolte all’inclusione sociale e all’autonomia come l’utilizzo del denaro, la gestione degli orari e l’orientamento territoriale: queste attività offrono ai ragazzi la possibilità di frequentare contesti pensati e progettati per tutti, così da favorirne la massima integrazione. Il laboratorio rivolto a minori (5 al giorno) si è svolto nell'arco di due giorni e ha visto i bambini impegnati in attività manuali.

La proposta estiva - Per gli utenti che hanno frequentato i laboratori estivi – undici in totale, con una partecipazione singola massima di 8 settimane - la proposta si è articolata su 5 giorni settimanali con proposte ludiche e semplici attività manuali o di giardinaggio, attività in piscina alla Cogis di Montale, uscite sul territorio. In particolare il venerdì è stata organizzata una gita a scelta in diverse località: Sammommè, Collina di Piteccio, Casore del Monte, le Ghiacciaie (Le Piastre), la Foresta del Teso e visite didattiche ad alcune fattorie della montagna pistoiese.

