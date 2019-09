Sciopero per il Clima, Flash Mob al Polo Universitario di Novoli

In vista del terzo Global Climate Strike, proclamato dal movimento mondiale Fridays For Future (FFF), la FLC Cgil di Firenze parteciperà al f lash mob organizzato dall'Unione degli Universitari di Firenze al Polo Universitario di Novoli per le ore 12,30 di giovedì 26 settembre.

L'azione degli studenti, che occuperanno con i loro corpi via delle Pandette, si inserisce all'interno della settimana di mobilitazione mondiale per il Clima, e vuole attirare l'attenzione sul problema dei mutamenti climatici, invitando studenti e Università a sostenere lo sciopero del 27 settembre e partecipare alla manifestazione che partirà alle 9 da piazza Santa Maria Novella.

La Flc Cgil, che ha indetto lo sciopero di tutti i settori pubblici e privati della Conoscenza proprio per l'intera giornata del 27, inviterà i lavoratori dell'Ateneo a schierarsi a fianco degli studenti e del movimento FFF, nel richiedere un serio impegno delle istituzioni e della politica in direzione di una modifica radicale dell'attuale modello di sviluppo.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze