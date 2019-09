Maratona Fluxus al Museo Novecento

Ultimo appuntamento con il festival Firenze Suona Contemporanea che domani, 27 settembre dalle 18 alle 22, chiude con Flash Fluxus, maratona-performance in stile Fluxus a cura del Flame Ensamble al Museo Novecento.

I musicisti del Flame ensamble, insieme al pianista Vincenzo Pasquariello e ad attori, performer, musicisti e altri ospiti, realizzeranno un vero e proprio omaggio a Fluxus, presentandone varie installazioni, performance, musiche e poesie nella serata dal Flash Fluxus. In particolare verranno proposte le Sonate & Interludes per pianoforte di John Cage, ma anche Cut Piece di Yōko Ono, o l’enigmatica poesia di George Brecht. Se da un lato gli interpreti saranno impegnati in una performance continuativa di quattro ore, dall'altro il pubblico potrà ‘ribellarsi’ al proprio ruolo di ascoltatore passivo. Nelle intenzioni di Fluxus, infatti, il pubblico è invitato a partecipare attivamente, libero di muoversi negli spazi, tra i performer e le loro azioni, spesso imprevedibili.

Partecipano: Roberto Fabbriciani, Andrea Cavallari, Francesco Dillon, Vincenzo Pasquariello, Michele Greco, Veronica Del Signore, Ilaria Ippoliti, Camilla Laschi, Emanuela Del Signore, Francesco Recami, Chiara Saccone, Luca di Volo, Zeno Cavallari, Luisa Valeria Carpignano, Serena Becagli.

Tra i brani eseguiti:

YOKO ONO

Cut Piece

Apple

JOHN CAGE

Sonate and Interludes for prepared piano

Cheap Imitation

Music for Changes

Water Musie

Radio Music

Sonata for Toy Piano

Music for...

A Valentine out of season

Nocturne for violin and piano

The Wonderful widow of eighteen springs

Speach

Indeterminacy

OMAGGIO A GIUSEPPE CHIARI

Gesti sul piano - 1962

Metodo per suonare il pianoforte - 1964

pianoforte Chiara Saccone

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze