Ospedale di Prato, in mensa si impara a mangiare e muoversi meglio

Mangiare bene per muoversi meglio, con gusto. È con questo spirito che Markas, l’azienda specializzata in ristorazione collettiva che gestisce la mensa per i dipendenti dell’ospedale di Prato, ha organizzato oggi ‘Alimentazione e Sport: l’accoppiata vincente’, una giornata a tema con menù dedicato per più di 400 utenti. Obiettivo informare e divulgare i principi di un’alimentazione bilanciata, ideale per favorire una vita attiva e la performance sportiva.

La giornata si inserisce nel più ampio programma di promozione dei corretti stili di vita firmato Markas che coinvolgerà, fino a novembre, più di 40 strutture private e pubbliche in tutta Italia con l’obiettivo di informare gli utenti, quasi 40mila, attraverso serate a tema, approfondimenti e menù ad hoc.

“Abbiamo dato vita a questo evento per soddisfare le curiosità di chi ama lo sport legate al mondo dell’alimentazione – commenta Armin Boschetto, Direttore di produzione Food Markas – É importante sapere cosa e quando mangiare, se si vuole supportare la performance sportiva. Crediamo che la mensa, un luogo dove ogni giorno molti lavoratori o studenti consumano il proprio pranzo, possa essere il punto di partenza per diffondere una cultura alimentare consapevole e fornire un valore aggiunto ai nostri utenti”.

A realizzare le ricette (disponibili anche in video), Stefano Cavada, food blogger e conduttore televisivo di Selfie-Food (nel 2018 su La7d) e Food (R)evolution (nel 2019 su Rai3 Alto Adige) sviluppate per l’occasione con i nutrizionisti Markas. “Ideare ricette buone e sane per un numero molto grande di persone è sempre una bella sfida. - commenta Stefano Cavada – Per questo partecipo con piacere a questo format di Markas per promuovere una cucina attraente e salutare per tutti”.

‘Alimentazione e Sport: l’accoppiata vincente!’ È in tour in tutta Italia con piatti speciali, materiali di approfondimento e video-ricette consultabili sul sito di Markas. Tra le realtà coinvolte da Markas in tutta Italia, il Presidio Ospedaliero “Santo Stefano” di Prato.

Chi è Markas: È l’azienda di servizi specializzata nel servizio di pulizia e ristorazione collettiva con sede a Bolzano. Fondata nel 1985 da Mario Kasslatter oggi conta 9.500 collaboratori del Gruppo in quattro paesi: Italia, Austria, Germania e Romania ed è guidata in seconda generazione dalla famiglia Kasslatter. L’azienda ha raggiunto un fatturato di gruppo di 262 milioni di euro con una crescita di oltre il 50% negli ultimi cinque anni. A questo dato si aggiunge lo sviluppo di nuove divisioni, arrivate ora a cinque: Clean, Housekeeping, Food, Facility e Logistics & Care.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Prato