Il personale della sede centrale di Pisa sta intervenendo con il supporto dell’autogrù per un incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia Nord e all’altezza di Moltelli. Un mezzo pesante ha urtato un albero posto a margine della sede stradale che si è troncato invadendo la sede stradale stessa. Anche il rimorchio del mezzo si è ribaltato occupando la sede stradale che al momento è chiusa alla viabilità. Non ci sono persone coinvolte.

