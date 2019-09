Diabolik e Eva Kant contro il bullismo. L'idea dello scrittore empolese Thomas Pistoia

Nasce da un'idea dello scrittore empolese Thomas Pistoia, la particolare storia contenuta nel Diabolik inedito "Violenza di classe", in edicola dal 1 Ottobre.

Eva Kant, la fedele compagna del Re del Terrore, si trova a dover affrontare, all'interno di una scuola, un caso di bullismo.

In occasione dell’uscita dell’albo, con una pagina speciale, viene anche annunciata la collaborazione della casa editrice Astorina con la cooperativa sociale Pepita Onlus, impegnata da anni nella lotta contro ogni forma di bullismo nelle scuole elementari, medie e superiori d’Italia.

L'albo porta la firma di Mario Gomboli e Tito Faraci (due mostri sacri del fumetto italiano) e dei disegnatori Cerveglieri, Montorio e Merati.

Non è la prima volta che Thomas Pistoia scrive di questioni sociali nei fumetti: già nel 2016 e nel 2018 ha affrontato in due albi di Nathan Never, testata di fantascienza della Sergio Bonelli Editore, il tema della mafia e dell'immigrazione. Lo stesso ha fatto nel suo romanzo del 2016 "La leggenda del Burqa", ambientato in un Afghanistan devastato dalla guerra.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli