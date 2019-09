I vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti alle ore 1 circa a Navacchio, in via Tosco Romagnola per l'incendio di un'auto all’interno di una corte. L’auto a subito seri danni. Tra le cause al momento non si esclude l’azione dolosa. Non ci sono persone coinvolte. Sul posto i carabinieri.

