Agribusiness a Firenze, open day all'Istituto Agrario

Una giornata alla scoperta delle più innovative professioni nel settore dell’agribusiness. Giovedì 3 ottobre, alle 16.30, l’Istituto Agrario di Firenze in via delle Cascine ospiterà un nuovo Open Day di Farmer 4.0, il percorso di specializzazione tecnica post-diploma ITS per l’innovazione delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agroalimentari e agroindustriali. Il corso si rivolge a giovani tra i 18 e i 29 anni che vivranno un biennio di lezioni pratiche e teoriche orientate ad un inserimento nel mondo del lavoro in ruoli di cui le aziende del settore hanno evidenziato il bisogno, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del made in Tuscany con una maggior competitività nei mercati internazionali. Alla conclusione del biennio di studi, ogni allievo riceverà infatti il diploma di Tecnico Superiore capace di operare nelle filiere di produzione del comparto agrario e di trasformazione agroindustriale, con le competenze per gestire i processi biotecnologici di qualità e sicurezza degli alimenti, per garantire la sostenibilità ambientale e per eseguire studi di progettazione e fattibilità delle tecnologie innovative dell’agricoltura di precisione (droni, sensori, gps…).

Farmer 4.0, promosso dalla Fondazione Its Eat - Eccellenza Agroalimentare Toscana in sinergia con Bonifiche Ferraresi e con IBF - Servizi Agricoltura di Precisione, avrà sede per le 1.200 ore di lezioni teoriche all’interno dello stesso Istituto Agrario, ma troverà il suo vero punto di forza nella collaborazione con tante aziende del territorio (soprattutto del comparto vitivinicolo) che hanno garantito la disponibilità ad ospitare gli allievi nelle 800 ore previste per il tirocinio. Un ulteriore collegamento con il mondo del lavoro è garantito dalla possibilità di frequentare stage all’estero, permettendo così agli allievi di acquisire competenze e tecniche in contesti differenti da quelli locali. La validità formativa del percorso è stata confermata dal cofinanziamento dal MIUR e dalla Regione Toscana a valere sul POR FSE 2014-2020, e dall’inserimento nell’ambito del progetto GiovaniSì della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. «L’Open Day sarà un’occasione per conoscere la didattica del corso e per incontrare alcune aziende coinvolte - spiega Paola Parmeggiani, direttrice di Its Eat. - L’invito a partecipare è rivolto a tutti i ragazzi in cerca di un’occupazione stimolante e innovativa, che possono specializzarsi in professioni tecnologiche e all’avanguardia per sviluppare uno dei settori d’eccellenza del made in Tuscany come quello agroalimentare».

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze