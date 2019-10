Finti costi per pagare meno tasse, evade 2 milioni di euro: arrestata imprenditrice a Empoli

Un'evasione fiscale per circa 2 milioni di euro. È quanto hanno accertato gli uomini della guardia di finanza di Empoli effettuando dei controlli su alcune ditte individuali intestate a cinesi, tutte riconducibili alla 'regia' di una donna orientale. Questa, nonostante figurasse come dipendente, curava a livello imprenditoriale i rapporti commerciali delle imprese. L'accusa è di aver fornito costi inesistenti alle altre società per "abbattere" i ricavi e quindi pagare meno imposte. A seguito dell’avvio dei controlli fiscali, l’imprenditrice aveva ceduto alcuni beni di proprietà, rendendosi responsabile di un caso di sottrazione fraudolenta alle imposte.

Già alla fine dello scorso anno, pertanto, in esito alla prima fase d’indagine, che ha visto indagati anche altri 6 cittadini cinesi, nei suoi confronti era stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze su richiesta della Procura della Repubblica, diretta dal Dott. Giuseppe Creazzo e parallelamente, i militari del Gruppo di Firenze della Guardia di Finanza hanno eseguito un provvedimento di sequestro, su disposizione della Procura della Repubblica di Firenze, cautelando nel tempo denaro contante, un immobile e un’autovettura per un controvalore di oltre 350.000 euro

