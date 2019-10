Lineapelle Milano, secondo giorno di interviste dedicato agli imprenditori

Prosegue Lineapelle a Fieramilano Rho, ieri è stato il debutto per la mostra internazionazionale dedicata al cuoio, oggi è il secondo giorno dedicato ai prodotti di tendenza con un'ampia fetta di aziende dal comprensorio toscano. gonews.it seguirà l'evento con i consueti speciali video a cura di Easy News Press Agency, visibili anche sul canale Sky 839 sabato 26 ottobre dalle 13 alle 14.

Per la seconda giornata ampio spazio ai protagonisti delle aziende: abbiamo intervistato Alessandro Bertoncini, Giovanni Valori, Roberto Pertici, Dino De Maio, Martina Squarcini, Mirco Cara, Andrea Grasso, Valter Peretti e Sauro Gabbrielli, oltre ai rappresentanti di categoria come Michele Matteoli per il Consorzio Conciatori e Aldo Gliozzi per Assoconciatori.

Non resta che augurarvi buona visione!

