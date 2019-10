Motociclista cinquantenne muore in Lucchesia

Un motociclista di circa 50 anni è morto nel pomeriggio di oggi, alle 18 circa, in Lucchesia, dopo essere precipitato in una scarpata. Il fatto è successo sulle colline di Pescaglia, piccolo comune della provincia di Lucca. L'uomo avrebbe perso il controllo della due ruote, finendo fuori strada e perdendo la vita. Presenti sul posto un'ambulanza inviata dal 118, i vigili del fuoco e anche l'elisoccorso Pegaso ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Polizia municipale e carabinieri hanno diretto le operazioni di soccorso, i rilievi e la viabilità.

