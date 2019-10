Spaccio, tenta di ingoiare cocaina alla vista della polizia: arrestato

Nella serata di ieri le volanti della Questura di Pisa, insieme al Reparto Prevenzione Crimine Firenze , hanno controllato i luoghi maggiormente frequentati da giovani.

Durante un controllo effettuato in Via Garibaldi, nei pressi dell’Istituto Professionale Alberghiero, è stato individuato un cittadino extracomunitario che, alla vista degli operatori ha dato segni di agitazione. Appena si è proceduto al controllo, l'uomo ha tentato di ingoiare 8 piccoli involucri che contenevano 24 grammi di cocaina.

Il cittadino extracomunitario, T.M. nato in Marocco nel 1982, pluripregiudicato anche per reati simili, irregolare in Italia, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio e, alla luce dell’aggravante prevista dalla legge nei casi in cui l’attività delittuosa si svolga in prossimità di istituti scolastici, associato alla Casa Circ.le Don Bosco, a disposizione della Autorità Giudiziaria.

