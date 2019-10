Picchia la ex: arrestato a Santa Maria a Monte

Un uomo è stato arrestato a Calcinaia per aver aggredito la sua ex fidanzata. L'uomo le avrebbe chiesto di saldare un debito di migliaia di euro, contratto dalla donna nei suoi confronti durante gli anni della loro relazione, e poi l'avrebbe aggredita. Entrambi sono operai e originari di Santa Maria a Monte, la donna vive a Calcinaia. A darne notizia, il quotidiano La Nazione. Mercoledì notte l'uomo si è recato a casa della donna, la ha ferita spingendo la porta d'ingresso e, una volta in casa, ha colpito la sua ex con schiaffi e botte, per poi fuggire. La donna è stata medicata all'ospedale di Pontedera e ha sporto denuncia nei confronti dell'ex. I carabinieri di Calcinaia hanno rintracciato l'uomo, che è stato processato per direttissima. Convalidato l’arresto, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex, in attesa del processo.

