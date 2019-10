Folgorato da 6mila volt alla centrale nucleare di Caorso, è grave un operaio toscano

Un operaio toscano di 31 anni è rimasto folgorato da 6mila volt vicino a un quadro elettrico all'interno del sito nucleare di Caorso, in provincia di Piacenza. L'episodio è avvenuto la scorsa settimana. Adesso la Procura ha aperto un fascicolo di indagine per lesioni colpose. Il 31enne, originario di Pistoia, dipendente di una ditta esterna, è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso all'ospedale di Pavia, sarebbe grave. Al momento non vi sono ancora iscritti nel registro degli indagati.

