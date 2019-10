Ciclista ucciso a Molin Novo, rimandati accertamenti su bici e furgone. Acquisite immagini delle telecamere

Sono stati rinviati a mercoledì 9 ottobre gli accertamenti sulla bicicletta di Muhammad Dramè, il 23enne ucciso lo scorso 25 settembre a Molin Novo sulla 429, e sul furgone del ristoratore che al momento è indagato per omicidio colposo. Quest'ultimo, un giovane di Castelfiorentino dipendente di un'azienda del settore ristorazione dell'Empolese, ha sempre negato di essere stato lui a investire il giovane. Gli accertamenti dovevano appunto stabilire se i danni alla bicicletta e la 'rigata' sul fianco del furgone fossero compatibili con l'investimento.Intanto la municipale ha acquisito le immagini di una decina di telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso qualcosa, si tratta di telecamere pubbliche, ma anche private. Da quanto si apprende il corpo di Dramè è ancora in medicina legale a Careggi a disposizione del pm: l'autopsia è stata eseguita lo scorso 27 settembre, ma il medico legale ha chiesto 60 giorni per esprimersi.

