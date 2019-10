Un mezzo per trasporti sociali alla Croce Oro di Ponte Buggianese

Domenica 6 Ottobre 2019 in piazza del Santuario a Ponte Buggianese è stato inaugurato e consegnato alla Pubblica assistenza Croce Oro di Ponte Buggianese il nuovo mezzo Dacia Duster per il trasporto di persone con disabilità.

L’automezzo, adatto a trasportare le persone con disabilità, sarà fruibile gratuitamente a tutti coloro manifestano il desiderio di partecipare ad eventi culturali e non solo; lo stesso è in dotazione alla Pubblica Assistenza Croce Oro grazie alla collaborazione tra quest'ultima, l'Amministrazione Comunale e l'azienda ACG Italia, che ha visto il coinvolgimento diretto delle attività commerciali presenti sul territorio.

In occasione della cerimonia di inaugurazione il sindaco Nicola Tesi e l'Assessore alle Politiche Sociali ed al Commercio Beatrice Giannanti hanno consegnato un attestato di riconoscimento alle aziende che hanno partecipato fattivamente alla realizzazione del mezzo.

Un piccolo pensiero ed un sentito ringraziamento per un grande gesto, alle attività commerciali del territorio che hanno offerto il proprio contributo economico per raggiungere l'obiettivo.

Grazie per la disponibilità a : Tranceria Luca - Bar I Gemelli - Salumificio Sali Renzo - Avicola Fabbri – Lavachiara Laundry - Gabriella Sposa - Bar Casabianca - L'angolo dei Sapori - Italpork - Farmacia al Ponte - Gruppo ATF - Panificio Bertelli - M.V. Costruzioni in Ferro - Lenzi Giuseppe & c. - La Tecnica - Autocarrozzeria Buralli - Onoranze Funebri Lo Conte - La Fontana D'Oro - Sorini srl - Lorenzini srl - Dini Shopping - Autodemolizioni Valdinievole - Az. Agricola Anchione - Salumificio Moschini - Vittoria Assicurazioni - Conad Europa srl - T. Infissi - Firenze Flora - Biemme srl - C.M. Pacifico - Verniciatura V.T.D. - Spadoni Serramenti.

Fonte: Comune di Ponte Buggianese

