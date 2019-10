Il distretto conciario torna in Tv: su LA7 collegamento dall’Associazione Conciatori

Congiuntura economica, politica e andamento dei mercati: tra i temi di attualità raccontati nel talk show Coffee Break, in onda ogni giorno su LA7, c’è stato spazio anche per la concia toscana, nella puntata di martedì 8 ottobre, con un ampio collegamento dalla sede dell’Associazione Conciatori. In studio il vicepresidente del Copasir Adolfo Urso e l’on. Emanuele Fiano, con la giornalista del Riformista Angela Azzaro, insieme al vicedirettore LA7 Andrea Pancani: in diretta da Santa Croce sull’Arno il presidente dell’Associazione Conciatori Alessandro Francioni.

Tra politica ed economia, dalla proposta di legge del taglio dei parlamentari ai dati ISTAT su crescita e prospettive di ripresa, sono stati diversi i temi su cui si sono confrontati gli ospiti del programma. Al presidente Francioni il compito di sintetizzare il punto di vista degli imprenditori su prospettive di crescita e aspettative legate alla manovra del Governo.

Spazio anche per parlare della gestione delle tematiche ambientali, con gli ospiti in studio interessati a conoscere l’esperienza del distretto, portata come un modello da seguire, dal primo patto per l’economia circolare della Toscana, siglato dall’Associazione Conciatori con la Regione Toscana, alle nuove prospettive di sviluppo sostenibile.

Sul sito distrettosantacroce.it le informazioni su come rivedere la puntata del programma.

Fonte: Associazione Conciatori

