Alfer Castelfiorentino, una nuova puntata su Radio Lady

Ritorna l'appuntamento periodico su Radio Lady con Alfer Castelfiorentino (via Ugo La Malfa 9 a Castelfiorentino, zona industriale Pesciola) specializzata in porte e finestre: in studio assieme a Cristina Ferniani per la trasmissione Buongiorno Lady erano presenti i titolari Stefano Taddei e Marco Papucci.

Nell'ultima puntata, che potete riascoltare o rivedere dai player qui sopra, andiamo ad affrontare i materiali, uno dei punti fondamentali della guida a cura di Alfer: Le 5 cose che devi assolutamente sapere per non buttare via i tuoi soldi.

All'interno, non è presente solo la descrizione dei materiali ma anche la gamma di accessori importantissimi per gli infissi. Ad esempio il davanzale, ossia la lastra di marmo alla base della finestra, oppure il controtelaio o ancora il cassonetto per la serranda avvolgibile.

La prestazione energetica risente di queste parti e se non vengono affrontati i problemi che possono nascere da un cattivo utilizzo di questi elementi, la vivibilità in casa ne può risentire. E allora andiamo a vederli insieme:

Controtelaio

È la parte tra il muro e la finestra, ma il fatto che non sia visibile del tutto non lo rende meno importante. Intanto questo è uno dei consigli 'spassionati' da Alfer: dite di no al controtelaio metallico e da chi vi propone soluzioni di questo tipo! Diffidate anche da chi preferisce non sostituire il vecchio controtelaio eliminandolo del tutto. Durante le ristrutturazioni seguite i consigli di Alfer Porte e Finestre sostituendo del tutto il controtelaio: solo così la casa si riapproprierà della luce esterna. Anche pochi millimetri di distacco per ogni finestra, se moltiplicati per tutti i punti luce della casa, riducono la luminosità della casa come se ci fosse un'anta della persiana sempre chiusa.

Sempre per quanto riguarda il controtelaio, non bisogna prendere alla leggera le misure. Ad esempio se ci sono calcoli sbagliati e nasce un'area vuota, questa può far saltare la posa in opera. Se nascono delle microfessurazioni tra la finestra e il controtelaio, con la fuoriuscita dell'aria calda dalla casa durante i periodi più freddi, si rischia la creazione di condensa e di seguito di muffa.

Davanzale

Il davanzale è la lastra di pietra, spesso unica, sulla quale si appoggia la finestra. "Un'autostrada dove il calore dall'interno va verso l'esterno", come affermano i titolari di Alfer, e per questo bisogna prestare attenzione per evitare muffe e condense che si formano quando la temperatura raggiunge i 13 gradi. Lavorando sui materiali, quando viene sostituita la vecchia finestra, si interrompe la soglia dividendola in due così da evitare la fuoriuscita di calore.

Cassonetto

Il cassonetto è la parte visibile dove si trova la tapparella avvolgibile. Se non viene curata anche questa parte, anche la migliore delle finestre perde calore. Bastano degli accorgimenti, ad esempio con delle spazzole che evitano di far entrare spifferi dal passacinghia o con un rivestimento di materiale isolante nel cassonetto stesso. Un intervento di sostituzione di infissi dovrebbe tenere conto anche di questi accorgimenti.

Esistono addirittura opzioni come il controtelaio e cassonetto integrato, pure con zanzariera incorporata: una soluzione per chi vuole racchiudere tutta la parte degli infissi in un'unica struttura.

Questo è tutto quello che riguarda le parti 'accessorie', ma non meno importanti, degli infissi. La prossima puntata riguarderà la posa in opera. Se siete intenzionati a ristrutturare casa, affidatevi ai consigli di Alfer Porte e Finestre: qua sotto trovate tutti i contatti.

