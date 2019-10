Amministrative Follonica: ricorso del centrodestra, possibile ballottaggio tra i candidati

Probabilmente ci sarà il ballottaggio a Follonica dove nelle amministrative di maggio 2019, il Sindaco Andrea Benini aveva ottenuto la fascia di primo cittadino per una sola preferenza in più. Ma ad oggi, dopo il ricorso effettuato dal candidato di centrodestra Massimo di Giacinto, Roberto Azzi della Lega e Leonardo Bottoni di Forza Italia, le carte si rimettono in gioco.

Questa mattina si è riunita la Commissione prefettizia presieduta dalla dirigente Maria Paola Corritore a Grosseto, su richiesta del Tar della Toscana, e ha svolto il riconteggio dei voti validi nella sezione 17, dove Di Giacinto dice che due schede sarebbero state valide ma "poi incomprensibilmente annullate".

E proprio queste due schede, al centro del ricorso del centrodestra, sarebbero state attribuite valide dalla commissione. È così che i voti validi di maggio da 11mila 727 sono passati a 11mila 729, togliendo le possibilità di elezione al primo turno di Andrea Benini.

La decisione della commissione è stata trascritta in un verbale, senza contestazioni da tutte le parti. Il materiale arriverà al Tribunale amministrativo regionale che, nella prossima udienza prevista per il 17 dicembre, deciderà in merito al ballottaggio.

Massimo Di Giacinto, insieme agli altri proponenti del ricorso, parla di soddisfazione ma si dice già consapevole sulla validità delle schede della sezione 17. "A questo punto le altre questioni del ricorso diventano ininfluenti: Benini, ufficialmente, non ha più il quorum per l'elezione al primo turno, anche se a nostro avviso non ce l'aveva neppure prima. Ringraziamo per l'ottimo lavoro gli avvocati Davide Lera e Alessandro Buoni e i nostri consulenti Luigi Costagli e Lino Loli. Adesso attendiamo la decisione finale del Tar in merito all'eventuale ballottaggio: siamo pronti".

Tutte le notizie di Follonica