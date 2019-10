Mafie e sicurezza, a Scienze Politiche Nando Dalla Chiesa e Michele Prestipino

Venerdì 11 ottobre, a partire dalle ore 9.15, nell'aula magna del dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa, in via Serafini 3, si terrà la giornata dottorale “Partecipazione, conflitti e sicurezza. Mutamento e dinamiche evolutive dagli anni Cinquanta ad oggi”, organizzata dai dottorandi in Scienze Politiche e dedicata a un confronto e una riflessione aperta sui temi della partecipazione, del conflitto e della sicurezza nel contesto nazionale e internazionale.

Molti gli ospiti e gli interventi in programma – saranno presenti tra gli altri anche Nando Dalla Chiesa e Michele Prestipino – che dopo le relazioni introduttive si confronteranno in quattro workshop paralleli sui seguenti temi: “Mafie e corruzione: dimensioni criminali, rappresentazioni e movimenti”; “Conflitto sociale e politiche punitive”; “Metodologie innovative per un approccio multidisciplinare al conflitto, sicurezza e partecipazione”; “L’Italia e il Mediterraneo: questioni di politica estera”.

Il workshop si prefigge l’obiettivo di valorizzare le attività di ricerca dei dottorandi convolti e creare un’occasione proficua per allargare il dibattito sui temi affrontati e sulle metodologie utilizzate nell’ambito della ricerca. Trovandosi al centro del dibattito, i dottorandi avranno quindi l’opportunità di confrontarsi con docenti e ricercatori considerati tra i maggiori esperti elle tematiche da loro affrontate. È possibile seguire la diretta videostreaming su https://www.youtube.com/c/mediaeventiunipi/live.

Fonte: Università di Pisa

