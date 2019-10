Un nuovo giardino per la scuola d'infanzia in centro a Fucecchio

Bambini, insegnanti e amministrazione comunale insieme per festeggiare il nuovo giardino della scuola dell’infanzia “Il Girotondo” di via Trento.

L’inaugurazione del nuovo spazio si è tenuta questa mattina alla presenza della dirigente scolastica Marinella Pascale, del direttore dei servizi generali e amministrativi Primo Esposito, del sindaco Alessio Spinelli e dell’assessore alla scuola Emma Donnini. Sono state proprio le insegnanti ad invitare la dirigenza e l'amministrazione comunale per ringraziare e festeggiare insieme alle bambine e ai bambini i nuovi spazi ludici, risorsa preziosa ai fini educativi.

Un impegno economico importante quello del Comune: 35 mila euro (20 mila per il giardino e 15 mila per alcune migliorie interne) il costo dell’intervento, che si aggiunge ai due già conclusi presso la scuola primaria di Ponte a Cappiano e la scuola dell'infanzia "Il Grillo parlante" di via Foscolo, a dimostrazione della ferma volontà, da parte dell’amministrazione comunale, di investire nell’istruzione e nelle opere di riqualificazione degli edifici scolastici, per permettere a bambini e ragazzi di crescere, imparare e divertirsi in ambienti rinnovati e perfettamente adattati ai fini educativi.

“Questa mattina è stata davvero una bella festa! – ha commentato l’assessore Emma Donnini -. È una grande soddisfazione vedere le bambine e i bambini così felici e circondati da insegnanti premurosi. Il nostro impegno continuerà in questa direzione: più risorse alle scuole, più risorse per il presente e il futuro delle nostre comunità”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

